Spoiler alert! Deze tv-programma's kijken we graag op een later moment

In het jaaroverzicht van Stichting KijkOnderzoek staan alle cijfers van afgelopen jaar op een rijtje. Best bekeken zender? NPO 1. Meest bekeken programma? De kwartfinale tussen Nederland en Argentinië op het WK voetbal met een slordige 5,6 miljoen kijkers. Zonder sport is dat overigens de openingsaflevering van Wie is de Mol? met praktisch 4 miljoen kijkers.



Een lijstje waar het vaak minder over gaat zijn de programma's die uitgesteld goed bekeken werden. Met uitgesteld wordt bedoeld binnen zes dagen na uitzenddag. Een tv-markt die de afgelopen jaren alsmaar groter wordt. De uitgesteld cijfers worden pas een week later dan de gebruikelijke kijkcijfers bekend. In het jaaroverzicht is Wie is de Mol wederom de grote winnaar. Bijna 2,1 miljoen kijkers zagen de openingsaflevering op een later moment. Opmerkelijk voor een programma waarbij spoilers het kijkplezier drastisch kunnen verpesten.