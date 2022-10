Spoorloos-presentator Derk Bolt trekt fraudeverhaal in twijfel: ‘Ik blijf in Edwin Vela geloven’

Derk Bolt trekt in twijfel of fixer Edwin Vela mensen echt heeft opgelicht. Dat zei de Spoorloos -presentator vanavond in talkshow Khalid & Sophie . ,,Iedereen weet nu zeker dat hij een plaatsje in de hel verdient, terwijl ik nog geen bewijs heb gezien.”

Hij noemt het buitengewoon tragisch dat mensen zijn gekoppeld aan iemand die nu niet biologische familie blijkt te zijn, maar hij zegt dat er ook heel veel levens níét overhoop liggen. ,,Een foutmarge mag je hebben, dat is een feit, dat is een statistiek, maar daar kun je niet omheen. Dat is tragisch voor wie het overkomt, net als in de medische wereld, maar het gebeurt. Vooral in de periode waar dit over gaat, dat was niet de makkelijkste. Dat was allemaal heel ingewikkeld in Colombia.” Volgens Bolt gaat het wel vaker fout: de redactie ontdekte bijvoorbeeld zelf eerder twee mismatches in Indonesië.

Bolt zegt dat hij een maand geleden in paniek werd gebeld door ‘lokale medewerker’ Edwin Vela, de frauduleuze fixer op wie journalist Kees van der Spek zijn pijlen nu heeft gericht. ,,Ik trek in twijfel dat daar bewezen is dat deze man mensen heeft opgelicht. Hij dacht óók dat hij mensen aan de juiste persoon koppelde.” Hij wijst op het verhaal van Kristian, wiens halfbroer niet zijn halfbroer blijkt te zijn. Kristian stuurde bijvoorbeeld geld naar Vela om de school van zijn halfbroer te kunnen betalen, maar die school bleek niet te bestaan. ,,Vela kreeg rapportjes van de school opgestuurd. Moet hij dan gaan controleren of die school bestaat? En dat geld is keurig opgestuurd naar de halfbroer.”

Quote Welk bewijs is er geleverd voor de onbetrouw­baar­heid van deze man? Derk Bolt

,,Ik heb vertrouwen in Edwin, ook nu nog. Ik heb hem gisteren uitgebreid gesproken. Welk bewijs is er geleverd voor de onbetrouwbaarheid van deze man? Iedereen weet nu zeker dat hij een plaatsje in de hel verdient. Iedereen is zo aan het inhakken op die man met de hakbijl, terwijl ik nog geen bewijs heb gezien”, schiet Bolt in de verdediging. ,,Jullie hebben het over een optelsom, maar waar is het bewijs? Kees van der Spek zit in de oplichtmodus, wij zitten in de samenbrengmodus.”

Bolt is duidelijk gepikeerd door een aantal vragen, bijvoorbeeld of sommige dna-testen die zijn uitgevoerd door Vela wel betrouwbaar zijn. ,,Laten we het zo zeggen: heeft Jezus bestaan? Waarom draait de wereld?” verzucht hij. Als er wordt gesproken over de onzekere periode waarin de gedupeerden zitten, zegt hij: ,,Luister nou eens even. Ik ben beschoten in Bogota, ik heb een pistool op mijn kop gehad in de sloppenwijken van Brazilië, ik ben gegijzeld in Colombia. (...) De inzet is groot, de behoefte van mij om mensen bij elkaar te brengen is groot.”

De ‘zoekers’ krijgen alle aandacht, zegt Bolt in reactie op de klacht van mensen dat de redactie van Spoorloos hun vermoedens over foute matches niet serieus neemt. ,,We zijn altijd bereikbaar, maar dat laat onverlet dat er van al die duizenden mensen wel eens iemand niet wordt teruggebeld. Die redacteuren zijn druk, die kunnen toch vergeten om terug te bellen? Ik zou zeggen: stuur nog eens een mailtje, vraag naar de eindredacteur.”

Frauduleuze fixer

Deze week onthulde Kees van der Spek, misdaadjournalist van het programma Oplichters aangepakt, dat Spoorloos in het verleden ten minste twee geadopteerden aan verkeerde biologische ouders heeft gekoppeld. Dat gebeurde via de frauduleuze fixer Vela. KRO-NCRV, de omroep van Spoorloos, stelde in een reactie dat de betreffende fixer bij ‘zestien zaken betrokken is geweest’. Daar zitten twee mismatches bij, twee juiste koppelingen, en ‘de overige twaalf zaken gaan we opnieuw tegen het licht houden’, aldus KRO-NCRV. Ook gaat het programma plaatselijke mensen die meewerken ‘zorgvuldiger screenen’.

Vandaag werd bekend dat Van der Spek bovenop de twee nóg twee mismatches (van Spoorloos) heeft ontdekt. Volgens tv-deskundigen is de geloofwaardigheid van het programma aangetast.

Volgens Bolt zijn alle Spoorloos-deelnemers ‘van harte uitgenodigd’ om zich te melden bij het programma als ze twijfels hebben. ,,We hebben er geen enkel belang bij om deze mensen terzijde te schuiven.”

