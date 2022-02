Spotify doet Lil Kleine in de ban, verwijdert hem uit alle redactionele playlists

Spotify geeft verder geen toelichting op het besluit. Lil Kleine is een van de populairste Nederlandse artiesten op de streamingsdienst. Zijn album Ibiza Stories kwam afgelopen week nog op 1 binnen van meeste gestreamde albums.

De rapper zit op dit moment nog altijd vast. Lil Kleine werd gisteravond aangehouden op verdenking van mishandeling, twee dagen nadat hij door de rechter werd veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur voor het schoppen van een man in een nachtclub. Op sociale media circuleren beelden, waarop het lijkt dat Lil Kleine een vrouw - mogelijk zijn vriendin Jaimie Vaes - aan haar haren uit de auto trekt. De politie gaf vanmiddag aan dat het onduidelijk is wanneer de rapper vrijkomt.

TopNotch, het bedrijf waarmee Lil Kleine zijn recente album heeft gemaakt, was vandaag niet voor commentaar bereikbaar. Ook zijn management en advocaat wilden niet reageren. Sony Music, het bedrijf waarmee Lil Kleine na deze plaat zou gaan samenwerken, beraadt zich op een verklaring over de situatie.

Radiozender FunX gaf eerder al aan voorlopig geen muziek van de rapper te draaien. ,,Opnieuw zorgt nieuws rond een artiest voor heftige reacties bij ons publiek en daarom hebben we in overleg met de omroepen besloten om de muziek van Lil Kleine voorlopig niet op te nemen in de playlists van NPO FunX”, zo liet een woordvoerder weten.

De andere NPO-radiozenders, de Talpa-radiozenders, 100% NL en SLAM FM hoefden hier geen keuze over te maken, omdat zij al geen muziek van de zanger in hun playlists hadden staan. Eerder draaide FunX al tijdelijk geen muziek van de rapper vanwege de vermeende mishandeling van zijn vriendin op Ibiza.

De beelden - donker en zonder geluid - zorgden voor geschokte reacties bij tal van bekende Nederlanders. Zo lieten Jim Bakkum, Anouk, Olcay Gulsen, Kim Feenstra, Laura Jansen en Miljuschka Witzenhausen van zich horen. Laatstgenoemde schreef op Instagram: ‘We kunnen dit niet ontzien. Vorige keer wisten we het. Maar hadden we geen beelden van het moment’, verwees ze naar het eerdere veelbesproken incident tussen de rapper en Vaes op Ibiza. ‘Nu zien we het. Ik hoop zo dat dit goed en snel eindigt. Want dit is niet oké.’

Vanmiddag reageerde ook Koen van Dijk - een goede vriend van Jaimie Vaes en bekend als influencer Koen Kardashian - op het nieuws rond Lil Kleine. ‘Lieve Jaimie, ondanks dat ik er altijd voor je heb geprobeerd te zijn in goede en slechte tijden, wist ik niet altijd hoe’, schrijft hij. ‘Hier is namelijk geen handboek voor. Het monster waar jij de afgelopen jaren mee te maken hebt gehad is nu eindelijk voorbij. En dat gun ik je.’

