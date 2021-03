Srebrenica-film Quo vadis, Aida? genomineerd voor Oscar

De Bosnische film Quo vadis, Aida? , met daarin onder anderen de Nederlandse acteurs Raymond Thiry, Reinout Bussemaker en Juda Goslinga, is genomineerd voor een Oscar. De film, mede geproduceerd door het Nederlandse bedrijf N279, maakt kans op een beeldje in de categorie beste buitenlandse productie van het jaar.

De film, die vanwege de coronamaatregelen pas eind april in première gaat, gaat over de val van Srebrenica en de daaropvolgende genocide, gepleegd door Bosnisch-Servische troepen. Die kostte meer dan 7000 moslimjongens en -mannen het leven. De drie acteurs van eigen bodem spelen Nederlandse blauwhelmen.

Ook de film Druk, van de Deense regisseur Thomas Vinterberg, is genomineerd in deze categorie. De tragikomedie, mede geproduceerd door het Nederlandse bedrijf Topkapi, vertelt over een groep docenten die besluiten voortaan wat alcohol te drinken voordat zij les gaan geven.

Postuum

Chadwick Boseman, de Black Panther-acteur die in augustus 2020 op 43-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van kanker, heeft postuum een nominatie voor een Oscar ontvangen. Hij maakt kans op het beeldje voor zijn rol als jazzmuzikant in de film Ma Rainey’s Black Bottom. Boseman won eerder al een Golden Globe voor deze rol. Hij neemt het onder anderen op tegen Anthony Hopkins (The Father) en Gary Oldman (Mank). Het is niet de enige Oscar waar de film kans op maakt. Ook actrice Viola Davis, zijn tegenspeelster, is genomineerd voor haar rol.

De dramafilm Mank van streamingdienst Netflix heeft dit jaar de meeste Oscarnominaties in de wacht gesleept. De bekendmaking vond maandagmiddag plaats in Los Angeles. De biografiefilm over scenarist Herman J. Mankiewicz, die een Oscar won voor meesterwerk Citizen Kane uit 1941, kreeg tien nominaties. Het zwart-witdrama van regisseur David Fincher maakt onder andere kans op de beeldjes voor beste film en hoofdrolspeler (Gary Oldman) en actrice (Amanda Seyfried). Ook andere films van Netflix, zoals Ma Rainey’s Black Bottom en The Trial of the Chicago 7 en Da 5 Bloods, kregen veel nominaties.

Volledig scherm Roymand Thiry als kolonel Franken © Jasmila Žbanić