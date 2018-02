Stalker van supermodel Bella Hadid gearresteerd

Vriend van Kimberly (26) uit The Voice of Holland: 'Als ze zingt, voel ik kippenvel'

9:36 BREDA - Iedere dag is ze vanaf ‘s ochtends vroeg tot laat bezig. ‘Het is echt een gekkenhuis’. Kimberly Maasdamme (26) uit Breda heeft de hele week naar vanavond toegewerkt. De halve finale van The voice of Holland. Ze is weinig thuis, maar haar vaste fanclub komt naar elke show om haar te steunen. ‘We gunnen haar de wereld’