Stallone en vrouw plaatsen maand na aankondiging scheiding weer romantische foto

Goed nieuws voor fans van Luther: opnames van de film bijna afgerond

De verfilming van de serie Luther is bijna klaar, vertelt hoofdrolspeler Idris Elba aan entertainmentsite LADBible. ,,We hebben nog wat afrondend werk te doen voor de film, maar hij is er bijna”, aldus de Britse acteur. ,,We zijn er erg trots op.”

19 september