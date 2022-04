Stand-upcomedyweek Lubach trapt af met 835.000 kijkers

Lubach en zijn team hebben na zes weken een pauze van hun vaste programma ingelast. In plaats van het satirische actualiteitenprogramma op NPO 1 zijn er in de week van maandag 4 tot en met donderdag 7 april optredens van verschillende Nederlandse stand-upcomedians te zien die hun visie op het nieuws geven. In de eerste show betraden cabaretiers Raoul Heertje en Alex Ploeg het podium. Verder komen deze week onder anderen Pieter Derks, Hans Sibbel en Serine Ayari nog langs.

Het best bekeken programma van de maandagavond was het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO 1, met bijna 2 miljoen kijkers. Dat werd gevolgd door Radar (bijna 1,5 miljoen) en het Halfachtnieuws op RTL 4 (bijna 1,4 miljoen). Het best bekeken SBS-programma was Chateau Bijstand. Daar keken 1,1 miljoen mensen naar.