Star Wars-acteur Jeremy Bulloch (75) overleden

De acteur heeft in zijn leven in meer dan 100 films en series gespeeld. Vooral door de rol van Boba Fett in de Star Wars-films The Empire Strikes Back en Return Of The Jedi kreeg hij grote bekendheid. Onder zijn bekendste rollen vallen ook die in de Bond-films The Spy Who Loved Me en Octopussy. Hij was ook meerdere malen te zien in de serie Dr. Who.