Stay Close is verreweg de matigste verfilming van Harlan Coben

Zonder twijfel is Harlan Coben de meest verfilmde misdaadauteur op Netflix. Verbazingwekkend is dat niet. De streamingdienst heeft met hem een deal gesloten om maar liefst veertien van zijn bestsellers te verfilmen. De teller staat op dit moment op zes. Stay Close is na boeken als Safe, The Stranger, The Woods, El Innocente en Disparu à jamais de meest recente serie. Na Spanje, Polen, Frankrijk en Amerika speelt dit verhaal zich in Engeland af.