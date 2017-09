Steenrijk Straatarm verslaat opnieuw het programma The Story of My Life

Teller in­za­me­lings­ac­tie USA op 55 miljoen

20 september De tv-actie Hand in Hand: A Benefit for Hurricane Relief van vorige week heeft tot nu toe ruim 55 miljoen dollar opgehaald. Dat heeft de organisatie in een nieuwe update laten weten. De laatste tussenstand was 44 miljoen dollar. De tv-uitzending van een uur werd gehouden om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de orkanen Harvey en Irma.