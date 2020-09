Stef Bos raakt Suzan en Freek met speciale cover: ‘Tot in perfectie gedaan’

Het Achterhoekse tweetal was gisteravond de hoofdgast in het populaire NPO 1-programma, dit seizoen gepresenteerd door Nick en Simon vanwege de burn-out van Jan Smit. Collega’s als Sanne Hans en Diggy Dex imponeerden het koppel met covers van liedjes die hen dierbaar zijn, maar de grootste verrassing bleek pas aan het eind te komen.

Stef Bos leidde zijn optreden bescheiden in, maar de Papa-zanger had wel degelijk een doel. Alsof er niemand anders in de bekende Ibiza-tent zat, keek hij Suzan en Freek tijdens zijn optreden vrijwel continu aan. Aan het einde van het nummer, in zijn versie een beladen chanson, richtte hij vaderlijke woorden tot het stel. ,,Maak er iets moois van’’, zei hij. ,,Zing de sterren van de hemel, tot in de eeuwigheid.’’