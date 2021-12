Stefano Keizers poedelnaakt op roastpodium Hans Klok

Hans Klok vaker op tv door corona: ‘De rekeningen moeten ook betaald worden’

Illusionist Hans Klok (52) gaat in het SBS6-programma The Big Balance misschien wel de grootste uitdaging van zijn leven aan: highlinen, ofwel op enorme hoogte over een koord lopen. ,,Ik heb me echt zwaar verkeken op hoe moeilijk het is.”

11 december