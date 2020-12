Stem met averij, maar je hoort de lol van Paul McCartney op nieuw album

Kylie Jenner en Kanye West best betaalde beroemdhe­den van 2020

6:58 Kylie Jenner is volgens het Amerikaanse tijdschrift Forbes de best betaalde celebrity van het afgelopen jaar. Ze kon ruim 485 miljoen euro op haar bankrekening bijschrijven nadat ze een meerderheidsaandeel van haar beautymerk Kylie Cosmetics verkocht had aan het bedrijf Coty Inc.