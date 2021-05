Stem van Sebastian de krab uit The Little Mermaid overleden

Wright maakte begin jaren 70 onderdeel uit van de originele cast van de Broadwayproductie Jesus Christ Superstar . Hij was later te zien in musicals The Tap Dance Kid en The Lion King , voor die beide rollen werd hij genomineerd voor een Tony Award. Ook dook Wright op in afleveringen van tv-series All My Children en The Cosby Show .

In de Amerikaanse versie van The Little Mermaid is Wright ook te horen als zanger van het liedje Under The Sea. Hij nam de rol van trouwe metgezel van Ariel na de animatiefilm weer op in videogames rond de film en tv-serie The Little Mermaid II: Return to the Sea.