Stemmen voor Top 2000 kan vanaf komend weekend

De ochtendshow met Roodbeen en Kijk in de Vegte komt gedurende de stemweek elke werkdag live vanuit de Stembus, een touringcar waarmee de dj’s van NPO Radio 2 door het land rijden om stemmen en motivaties bij luisteraars op te halen. Ook de avondshow van Wouter van der Goes en Frank van ‘t Hof komt volgende week vanuit de bus. Vanwege de coronamaatregelen reed de bus vorig jaar niet. De eerste stop van de bus is maandag in Friesland.