Ster B&B vol liefde-lieveling blijft rijzen: Olof maakt acteerdebuut in speelfilm

Sanne Langelaar en Mingus Dagelet spelen de hoofdrollen in de nieuwe Nederlandse romantische komedie Bed & Breakfast. De opnames zijn deze week van start gegaan. RTL Boulevard ging langs op de set en trof daar twee mensen aan die wel bekend zijn met een bed and breakfast. Olof en Anne zijn twee hoofdrolspelers in het huidige seizoen van B&B vol liefde. Ze spelen in de film twee gasten die komen ontbijten.

Andere rollen zijn er voor Oscar Aerts, Liz Snoijink, Margôt Ros en Jelka van Houten. Bed & Breakfast gaat over workaholic Sarah die niet weet wat ze met haar leven aan moet. Ze laat zich overhalen op de B&B van haar tante te passen, maar doet dat met gepaste tegenzin. Want wat moet dit stadse meisje tussen de kippen en de moestuin in een Gronings dorp, vraagt ze zichzelf af.



De film is in 2024 in de Nederlandse bioscopen te zien.

