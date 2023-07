Sterren rouwen om overleden Sinéad O’Connor: ‘Ierland heeft een iconische stem verloren’

Mensen uit de muziek- en entertainmentwereld reageren geschokt en bedroefd op het nieuws dat Sinéad O’Connor is overleden . Op sociale media delen sterren odes en herinneringen aan de Ierse zangeres.

,,Ik vond het geweldig om met je te werken, foto’s te maken, optredens te doen en te kletsen”, schrijft zanger Bryan Adams op X, voorheen Twitter. ,,Wat een talent. Ik herinner me mijn eerste Grammy-show waar ik een klein en verlegen Iers meisje ontmoette”, zegt zangeres Melissa Etheridge. ,,Een van de aardigste mensen. Damn man. Dit is afschuwelijk”, vindt The Roots-drummer Questlove.

Actrice Jamie Lee Curtis herinnert zich een moment waarop O’Connor a capella zong in een lege kerk in Ierland. ,,Het was een van de mooiste dingen die ik ooit in mijn leven heb gehoord”, schrijft ze op Instagram. ,,Ik hield van haar en haar muziek.”

Iconische stem

Ook actrice Toni Collette bewondert de zangeres. ,,Ze was zo getalenteerd, zo gul, nederig, veerkrachtig, moedig en oprecht. Wat een stem. Wat een kracht. Mijn hart breekt”, zegt ze op Instagram.

De Ierse vechtsporter Conor McGregor zegt op X dat Ierland een ‘iconische stem’ is verloren. ,,En ik ben een vriend verloren. Sinéads muziek zal voortleven en blijven inspireren.”

Ook BN’ers reageren op X op de dood van O’Connor. ,,Ze streed tegen de RK kerk en al het misbruik waar die voor verantwoordelijk is, ze streed tegen racisme en seksisme, ze stond voor zichzelf en alle vrouwen, en had een stem en de liedjes om je diep in het hart te raken”, vindt Dolf Jansen. ,,Ontzettend triest nieuws”, zegt ook Bas Muijs. Brainpower noemt haar een ‘koningin’ en Tim Hofman en Georgina Verbaan delen hartjes aan de zangeres.

