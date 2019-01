Sterren van Evita ook sterren van Musical Awards

Het leek een soort coup van Brigitte Heitzer en René van Kooten. De sterren uit de musical Evita werden in de Amsterdamse Rai ook de sterren van het Musical Awards gala. Allebei wonnen ze de hoofdprijs, respectievelijk beste vrouwelijke en beste mannelijke hoofdrol in een grote musical.



Heitzer (39) en Van Kooten (46) lopen bij het jaarlijkse feest van de musicalwereld opvallend gelijk op. Voor de derde keer werden ze samen voor de belangrijkste individuele prijs genomineerd. In 2008 en 2010 bleven de bekroningen meestal uit. Alleen Van Kooten werd in 2008 uitgeroepen tot de beste musicalacteur voor zijn bijdrage aan Les Misérables. Ook Heitzer won al eens eerder een musical award, in 2015 voor een bijrol in Putting it Together.

Volledig scherm René van Kooten © ANP Kippa

In de Rai stond Heitzer stil bij haar rol in Evita, die ze voor de tweede keer vertolkt. In 2007, na het winnen van de tv-talentenjacht Op zoek naar Evita, kroop ze voor het eerst in de huid van de Argentijnse first lady Eva Perón. Dat de daarop volgende nominatie nog niet tot een prijs leidde, klopt wel in haar beeld. ,,De rol kwam in 2007 nog te vroeg. Ik was zo onervaren en ging gebukt onder de druk. Deze award betekent zoveel voor mij.’’



De nieuwe kans om in de bekende musical van Andrew Lloyd Webber te spelen, greep ze met beide handen aan. Ze zette in de ogen van de in haar geval unanieme jury een ‘doorleefdere’ Evita neer, daarbij geholpen door haar tegenspeler Van Kooten, die niet minder indruk maakte als Che. ,,Een strijd van gelijken’’, noemde hij het spelen met Heitzer. Van Kooten, die vanwege een optreden in een videoboodschap zijn dankwoord sprak, kreeg van de jury roem voor zijn ‘energieke en overtuigende’ optreden.

Addams Family