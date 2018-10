Sterren woedend na benoeming Brett Kavanaugh

,,Wat een verschrikkelijke dag in de Amerikaanse geschiedenis", twitterde komiek Kathy Griffin. Talkshowhost en comédienne Chelsea Handler noemde het een 'walgelijke dag'. ,,Wij zijn sterker dan deze onzin. We kunnen vechten en vechten en we zien misschien niet gelijk resultaat, maar we zullen ze zien. Onze dochters zullen ze zien. Geef niet op. Vecht harder." Actrice Lena Dunham deed het af met een emoticon van een gebroken hart.



Voorvechter van de #MeToo-beweging Alyssa Milano postte een lang verhaal waarin ze zei dat deze treurige dag de uitkomst was van een dertigjarig plan van conservatieven en lobbyisten om het gerechtelijke systeem in handen te krijgen. Ook wees de actrice erop dat Trump al 69 rechters heeft benoemd tijdens zijn ambtsperiode. ,,Mensen zouden f***ing bang en woest moeten zijn. Ik ben dat in ieder geval wel. We moeten onze macht terugpakken in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden in november. Het is de enige manier om uit deze rotzooi te komen."