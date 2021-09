Sterrin Smalbrugge over zware jeugd: ‘Het was een sekte, ik weiger het een kerk te noemen’

Het is een opvallende combinatie: een wetenschapper uit een strenggelovige gemeenschap. Sterrin Smalbrugge is ecologe en reptielendeskundige en als ze in haar boeken schrijft dat de aarde duizenden jaren oud is, hebben familieleden daar moeite mee. ,,Maar zo heb ik zelf ook heel veel moeite gehad met hoe ik ben opgegroeid en de dingen die bij mij in mijn brein zijn geïndoctrineerd”, vertelt ze gisteravond aan Özcan Akyol in zijn radioprogramma. ,,Daar heb ik heel veel moeite voor moeten doen om daar los van te komen.” Ze legt uit: ,,Wetenschap zegt: stel altijd vragen, neemt nooit iets voor waar aan, maar wees altijd sceptisch. Maar in religie word je verteld als jij twijfelt dan zit je fout. Geen vragen stellen, het antwoord is de bijbel. Maar dat is eigenlijk heel gek. Mij is nooit verteld wie de bijbel heeft geschreven en uit welke jaartallen de verhalen komen. Dat heb ik allemaal zelf moeten uitzoeken waar die teksten vandaan komen. Natuurlijk valt het dan allemaal uit elkaar.”

Bang

Het gezin waaruit Sterrin komt was streng gelovig. ,,Ik noem het geen kerk, ik noem het een sekte", zegt onomwonden. ,,Het is echt heel zwaar geweest voor mij. Ik heb het ook nog nooit zo uitgesproken. Ik weiger het gewoon om een kerk te noemen. Omdat je gewoon geen leven daarbuiten meer hebt. Je wordt overal bang voor gemaakt, want de buitenwereld is slecht. Zeker als introvert persoon dan word je wereld wel heel klein.” Sterrins oma had oog voor de zware periode waar haar kleindochter heen ging. ,,Die heeft mij onder haar vleugels genomen en ik kon bij haar altijd terecht. Maar zij heeft daar wel moeite mee gehad, want we zijn ook financieel wel uitgebuit door die sekte.” Uiteindelijk neemt ze afstand en trekt naar Australië en Zuid-Afrika. Sterrin woont daar enige tijd en neemt dan ook afstand van het geloof. In gesprekken blijft het lastig: ,,Dan dacht ik: ‘Wat asociaal dat jij niet in Jezus gelooft. Hoe kan dat? Natuurlijk heeft hij bestaan en waar heb jij het over?’ Maanden daarna ben ik er pas ingedoken en vroeg ik me af: Waarom ben ik in de wetenschap zo analytisch en kan ik alles op een bepaalde manier bekijken, maar heb ik dat nooit gedaan bij het grootste onderdeel van mijn leven en identiteit. Dat kan niet! Ik moet dit op de zelfde manier doen als ik met de rest van mijn leven doe.”

Atheïst

Inmiddels noemt ze zichzelf atheïst, maar door haar opvoeding blijft ze over veel dingen die ze doet nadenken. ,,Als jij je hele leven schuldig heb gevoeld, als je een liedje van Beyoncé hoort in een winkel. Dat je nu weet dat dat oké is, dat je beseft dat er dan geen demonen in je komen. Dat je gewoon mag leven. Dat is zo’n bizarre realisatie. Dat heel veel dingen gewoon oké zijn. Dat je gedachten oké zijn. Dat jij er mag zijn. Dat is fantastisch! Maar dat wil niet zeggen dat bij de realisatie van die leugen dat je meteen ongeconditioneerd bent. Er blijven gewoon dingen waarvan je denkt: oh nee, het is oké, ik mag dit.”



Sterrin vindt het leven nu nog waardevoller. ,,Ik heb mezelf heel erg moeten leren om te denken. De hemel valt weg, dat was je enige doel in je leven. Daarvoor deed je alles. Dat je nu realiseert dat dat er niet is, is dit leven des te meer waardevol. Dit is het enige leven waarvan we weten dat we het hebben.”