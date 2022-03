Sterrin Smalbrugge: ‘Verlegen kinderen zien dat ik net zo ben als zij en toch mijn droom leef’

video Sterrin Smalbrugge over zware jeugd: ‘Het was een sekte, ik weiger het een kerk te noemen’

Tv-ecoloog Sterrin Smalbrugge (28), die op dit moment te zien is in Expeditie Robinson, heeft gisteravond in het NPO Radio 1-programma Onze man in Deventer openhartig gesproken over haar moeizame jeugd in combinatie met het geloof. Ze groeide op in het Overrijselse Rijssen, wat ze zelf de hoofdstad van de biblebelt noemt. ,,We zijn ook financieel wel uitgebuit door die sekte.”

