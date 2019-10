Steven Brunswijk: Geen tijd om te sporten? Dat is een smoes

Brunswijk werd bekend bij het grote publiek met zijn Braboneger-sketches, maar die tijd ligt inmiddels achter hem. Waarom hij met dat typetje is gestopt? ,,Ik word ouder, hé. Vrouw, drie kinderen, het is een business hé. Braboneger kon één ding, plat praten, filmpje, leuk. Steven Brunswijk kan veel meer", legt hij zijn keuze aan Boomsma uit.



De nieuwe weg die Brunswijk is ingeslagen, zorgt ook voor meer publiciteit en zichtbaarheid in de media. Dat betekent ook dat de cabaretier vaak op pad is. ,,Theatervoorstellingen, fotoshoots, dit soort dingen vaak tussendoor, televisieshows, interviews”, somt Brunswijk zijn dagelijkse werkzaamheden op. Hij is zijn vrouw Helma dan ook dankbaar voor alle taken die zij op zich neemt binnen het gezin. ,,Zonder haar kon ik dit allemaal niet doen. Bij ons klopt het: achter een sterke man, staat een nóg sterkere vrouw.”