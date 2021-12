Stien den Hollander (S10) met song in eigen taal naar Eurovisie Songfestival

Nederlandstalig

De keuze voor S10 heeft dan ook vooral met het liedje te maken dat ze instuurde naar de selectiecommissie. Cornald Maas laat aan deze site weten dat er bijna 400 nummers nummers binnen zijn gekomen, maar dat Den Hollanders nummer er tussenuit sprong. ,,We zijn net als toen met Duncan Laurence echt voor de song gegaan. Vroeger kozen we met bijvoorbeeld Anouk en Waylon echt voor een artiest en dan werd er al dan niet in overleg een song geselecteerd. Maar we zijn doorgegaan op de weg die we ingeslagen zijn met Arcade.”



Het nummer waarmee ze in mei een gooi naar de winst gaat doen in Turijn zal Nederlandstalig zijn. ,,Dat is de taal waarin ze zich het meest vrij voelt en waarin ze zich het beste kan uiten", legt Maas uit. ,,Wij denken dat het Nederlands in dit geval helemaal geen belemmering is. Ik kan er niet teveel erover zeggen, omdat ik anders iets over de song verklap. Maar we denken dat het goed past en dat de melodie van de song samen met de tekst heel goed het verhaalt vertelt. Eigenlijk zagen we ook niet heel veel beren op de weg, maar als je ook naar vorig jaar kijkt, in de top vijf van dit jaar eindigde vier nummers die niet in het Engels waren.” Daarmee doelt hij op het Italiaans van winnaar Måneskin, Frans van Barbara Pravi (Frankrijk) en Gjon's Tears (Zwitserland) en Oekraïens van Go_A.



Ook verwijst Maas naar de Portugees Salvador Sobral die met het gevoelige Amar Pelos Dois won en de overwinning van Jamala voor Oekraïne in 2016. ,,Er zijn veel meer Engelstalige nummers, maar het is niet gezegd dat een nummer in een andere taal niet zou kunnen scoren. Dat hangt helemaal af van de authenticiteit, de geloofwaardigheid en overtuigingskracht en die is er in grote mate met deze song van S10.”



Het is de eerste keer sinds het fiasco met Sieneke in 2010 dat Nederland weer een nummer in de eigen taal instuurt.