Stijn Fransen na ruim twee jaar weg uit Goede Tijden Slechte Tijden

Stijn, die ook in films als Rokjesdag speelde, vindt het naar eigen zeggen tijd voor een volgende stap. Ze gaat zich richten op nieuwe projecten, waarover nu nog niets bekend is.



De blondine heeft genoeg mogelijkheden, want ze doet meer dan alleen acteren. Zo kan ze naast zingen ook verdienstelijk dansen, bewees ze vorig jaar in de RTL-show Dance Dance Dance. Ze heeft daarnaast ook meermaals gepresenteerd.



RTL wil niet vertellen of de deur op een kier staat voor een eventuele terugkeer van Fransens karakter. Feitelijk is dat mogelijk, want Sam Dekker vertrekt in de serie naar New York om stage te lopen.