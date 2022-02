Stijn van Vliet gooit na Streetlab nu zijn creativiteit in een eigen radiomagazine

We kenden al de Jan, de Linda en de Wendy op papier, maar nu is er ook De Stijn in audio. Een radioprogramma bomvol met rubrieken, net zoals in papieren magazines. Zo is er als tegenhanger van de Megahit de Minihit, waarover Van Vliet - bekend van tv-programma Streetlab - in zijn eerste show al grapte: ,,Nu The Voice geen optie meer is, moeten wij maar kans bieden aan nieuw talent.” Een ander opvallende rubriek is de kortste column, waarin luisteraars één woord krijgen om hun dag te duiden.