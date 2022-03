Sting steunt Oekraïne met nieuwe versie van zijn lied Russians

De opbrengsten van het nummer zullen naar een goed doel in Oekraïne gaan, zo kondigde de artiest aan op Instagram. Hij plaatste daarbij een foto van de tekst ‘ there’s no such thing as a winnable war ’, een zin die ook in het lied wordt gezongen (‘er bestaat niet zoiets als een oorlog die te winnen is’).

Het nummer werd voor het eerst uitgebracht als single van The dream of the blue turtles, Stings eerste soloalbum. De zanger heeft het lied maar weinig gespeeld sinds het in 1985 uitkwam. ,,Ik had nooit gedacht dat het weer relevant zou zijn”, zei hij daar eerder over.