Stoot Qmusic Radio 538 van de troon? ‘Domien is echt een gouden greep’

De beste filmrol die Loes Luca ooit speelde

18:01 Deze site brengt elke woensdag recensies van films die in première gaan. Deze keer vier dramafilms: The Good Liar met Helen Mirren en Ian McKellen, de boekverfilming Martin Eden, een mooie rol van Loes Luca in Mi Vida en de cultuurverschillen tussen oost en west in The Farewell.