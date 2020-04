‘Stoppen Eigen Huis & Tuin kwam hard aan’

,,Ik werd gisteravond gebeld door RTL en Peter van der Vorst, dat ze deze beslissing hebben moeten maken. Dat is jammer. Het kwam wel hard aan natuurlijk”, aldus tuinman Tom Groot in RTL Boulevard. RTL stopt met het programma omdat het te duur is. ,,Het kost gewoon heel veel geld, dat weet je. Het staat wel los van corona, maar dat heeft wel het een en ander teweeggebracht”, vermoedt Tom.



Wat Peter van der Vorst betreft, krijgt het huidige presentatietrio, dat naast Tom bestaat uit timmerman Thomas Verhoef en presentatrice Evelyn Struik, ook een plek in de nieuwe vorm van het populaire klusprogramma. ,,Het stopt niet. We verplaatsen het misschien wel naar een prominentere plek. Wat mij betreft inclusief het team dat nu presenteert.”



Vandaag werd bekend dat RTL de weekendprogrammering vanaf september op de schop gooit, waarbij Eigen Huis & Tuin van de zaterdagavond verdwijnt en actualiteitenprogramma EditieNL ook in het weekend gaat uitzenden.