Storing bij NLZiet: live tv kijken niet mogelijk

‘Vanwege een storing werkt live-tv momenteel niet. Er wordt met man en macht gewerkt om dit zo snel mogelijk op te lossen’, schreef NLZiet even na 11.00 uur vanochtend. Uren later is er nog niets veranderd. ‘Er wordt nog gewerkt om de storing zo snel mogelijk te verhelpen. On demand kun je wel van de programma’s genieten’, liet het platform om half acht weten.