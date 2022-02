Stormachtig kapsel Wilfred Genee zorgt voor hilariteit bij kijkers VI Vandaag

DJ Joost Swinkels over de liefde: ‘Stiekem vind ik Valentijns­dag heel leuk’

In de gloednieuwe podcast Over de liefde van het AD gaat columnist Debby Gerritsen op zoek naar de liefde. Ze verkent daarbij verschillende relatievormen. Want: is een traditionele huisje-boompje-beestje-relatie nog wel van deze tijd? En: wat moeten we doen om liefde te vinden? In een nieuwe aflevering gaat Debby op bezoek bij Qmusic-dj én romanticus Joost Swinkels: ,,Ik verstopte briefjes voor mijn vriendin.’’

14 februari