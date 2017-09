Stormloop op 'slechter leven'-stickers Lubach

Update Relletje Heel Holland Bakt: meesterbakker Gwenn kopieert meloentaart

15:02 2,3 miljoen kijkers zagen gisteravond hoe Heel Holland Bakt-deelnemer Gwenn indruk maakte met een taart die precies op een meloen leek. Het leverde hem de titel meesterbakker op, maar oplettende kijkers kwam de smakelijke laagjestaart bekend voor. De meloentaart is al eens gebakken in The Great British Bake Off, de Britse versie van het bakprogramma.