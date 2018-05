Stralende Meghan en haar moeder arriveren in sjieke Cliveden Hotel

Video Thierry Baudet loopt boos weg bij live interview met Wilfred Genee

20:19 Forum voor Democratie-voorman en romanschrijver Thierry Baudet (35) is vanmiddag boos weggelopen tijdens een interview op BNR Nieuwsradio. Hij was naar eigen zeggen uitgenodigd om over zijn nieuwe boek te vertellen, maar dj Wilfred Genee wilde per se ook over politiek praten. En daar paste Baudet voor.