Stranger Things-acteur Noah Schnapp bevestigt dé fantheorie van seizoen 4

Stranger Things -acteur Noah Schnapp heeft in een interview met Variety bevestigd dat zijn personage Will Byers homoseksueel is. De geaardheid van Will was al een tijdje een fantheorie, en die blijkt niet ongegrond. In de serie heeft het personage gevoelens voor zijn beste vriend Mike Wheeler.

Er is in de loop der jaren veel gespeculeerd over de seksualiteit van Will, waaronder een scene in seizoen 3 die ernaar verwijst. In die scene zien we hoe Will boos wordt op zijn vrienden Mike en Lucas omdat ze het liever over hun relaties met Eleven en Max willen hebben in plaats van Dungeons and Dragons te spelen. Als reactie zegt Mike: ,,Het is niet mijn schuld dat je niet van meisjes houdt”, wat resulteert in een boze Will die op zijn fiets wegrijdt.

,,Het is in seizoen 4 van Stranger Things nogal duidelijk dat Will gevoelens heeft voor Mike”, zegt Schnapp in het interview met Variety. Stranger Things-makers Matt Duffer en Ross Duffer hebben dat volgens de acteur in de afgelopen seizoenen bewust uit de kast gehaald. ,,Zelfs in seizoen 1 hintten ze daar al op en langzaam groeide dat in de verhaallijn.”

Volledig scherm Noah Schnapp. © EPA

Worstelen

,,Vooral in seizoen 4 speel ik iemand die van zijn beste vriend houdt, maar worstelt met eventuele acceptatie, en zich een vergissing voelt,’’ vertelt Schnapp. ,,Alsof hij er niet bij hoort. Zo heeft Will zich altijd gevoeld. Al zijn vrienden hebben vriendinnen en passen allemaal in hun verschillende clubs. Will heeft nooit echt een plek gevonden om in te passen,’’ vervolgt hij. ,,Ik denk dat dat de reden is waarom zoveel mensen naar me toe komen en me vertellen dat ze van Will houden en dat ze zich zo in hem herkennen. Omdat het zo’n echt personage is.”

Aan het einde van het vierde seizoen zit een duidelijke hint dat Will op jongens valt. Will legt in een emotionele scene de gevoelens die Eleven voor Mike heeft uit. Als het gesprek over is draait Will zich weg van Mike en snikt hij, omdat het personage -wat nu dus is bevestigd- óók gevoelens heeft voor Mike.

Belangrijk

,,Ik herinner dat ik de hele dag aan het brullen was toen ik de scène deed”, zegt Schnapp. ,,Maar toen ik het op het scherm zag, was het eigenlijk subtieler. Ik vond het leuk hoe ze het samen bewerkten. De dag was erg leuk. Ik vind het heerlijk om Will te spelen. Deze scène was heel belangrijk voor hem, omdat het die waarheid echt verstevigde. Dat hij van zijn beste vriend houdt en niet weet hoe hij het hem moet vertellen.”

Schnapp bevestigt dus dat zijn personage homoseksueel is, maar tegelijkertijd zegt hij eigenlijk geen definitief antwoord te willen geven. ,,Het mooie is dat het publiek zelf kan interpreteren of Will gewoon langzamer volwassen wordt dan zijn vrienden of dat hij echt homoseksueel is.”

Volledig scherm Noah Schnapp, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo en Caleb Mclaughlin in seizoen 1 van Stranger Things. © AP

