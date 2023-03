Stranger things-actrice legt filmwerk neer om seksueel misbruik

,,Bij een van de laatste films die ik deed vroeg een meisje, dat door een van de producenten was ingehuurd om met hem naar bed te gaan, of ik een trio met hen wilde doen”, vertelt de 26-jarige actrice. ,,Dat wilde ik niet en toen moest ik huilen omdat ik zo overstuur was.”

Van Dien zegt zich daarom nu meer te willen focussen op het streamen. ,,Daarvoor kan ik gewoon thuis blijven en videogames spelen zonder dat mijn baas vraagt of ik seks met hem wil.”

Van Dien is vooral bekend door haar rol in het vierde seizoen van de hitserie Stranger things . Ze vertolkte de rol van Chrissy.

