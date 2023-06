Streaming Video Awards: herken jij deze Nederlandse series?

recensie Twee sterren voor de nieuwe Transfor­mers: zelden was spektakel zo slaapver­wek­kend

In het blikken Transformers-universum worden mensen gereduceerd tot betekenisloze miertjes. Probeer zo’n film maar eens een kloppend hart te geven. Deel 7, Rise of the Beasts die donderdag in première gaat, doet een dappere poging een meer humaan verhaal te vertellen. Zodra de robots elkaar weer het beeld uit beuken, stopt dat hart direct met kloppen.