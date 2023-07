Streamingdienst ViaPlay in de problemen: Nederlandse dramaseries afbesteld of op de tocht

UpdateHet gaat niet goed met ViaPlay. De streamingdienst had drie Nederlandse dramaseries besteld die al in pre-productie zouden gaan. Die staan inmiddels op losse schroeven. Verschillende mensen die werkzaam zijn voor de entertainmenttak van ViaPlay zijn ontslagen, zeggen ingewijden.

Het gaat om de volgende series: Roombeek (over de vuurwerkramp in Enschede), Jacht op Jasper S. (over de moord op Marianne Vaatstra) en De Schuldige (over een moeder die ontdekt dat haar tienerzoon een moord heeft gepleegd). Crew en cast zouden al klaar staan om te gaan draaien.

Endemol/Shine die de productie van Roombeek verzorgt, bevestigt het afbestellen door ViaPlay. Jacht op Jasper S. wordt geproduceerd door Pupkin, De Schuldige door Ginger Fiction, de dramatak van Vincent TV Producties. Zij zullen mogelijk op zoek moeten naar een andere samenwerkingspartner. Volgens een persvoorlichter komt ViaPLay later vandaag met een ‘statement'.

Geruchten dat ViaPlay het financieel lastig heeft, gaan al langer. Viaplay is de zender die vanaf 2022 de Formule 1 uitzendt in Nederland. Via moederbedrijf NENT nam het de rechten over van Ziggo Sport. Volgend jaar loopt het contract van de Formule 1 af. VodafoneZiggo zou azen op de rechten om Formule 1 weer terug naar Ziggo Sport te halen.

