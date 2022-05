Streams S10 door het dak met songfestival, toename van 934 procent

Tijdens het songfestival was er al een flinke toename te zien in het aantal keer dat De Diepte werd beluisterd, valt op te maken uit de streaming data die door Spotify met deze site is gedeeld. In de periode tussen 7 tot en met 15 mei werd er een toename van 218 procent waargenomen in het aantal streams. Op de finaledag was er zelfs een toename van 934 procent.



Ook van andere deelnemers schoten de streamcijfers door het dak heen. Grootste succes was er voor Zdob si Zdub, die met Trenulețul meedeed voor Moldavië. Het feestnummer, dat op de tweede plek bij het publiek (zevende in totaal) eindigde tijdens het Europese muziekspektakel, werd op de finaledag maar liefst 3904 procent meer gestreamd dan daarvoor.



Winnaar Oekraïne zag de streams in de songfestivalweek met 504 procent toenemen. Runner-up Verenigd Koninkrijk had een stijging van 421 procent en Spanje van 303 procent.



S10 werd elfde op het songfestival in Turijn. In de halve finale werd ze tweede achter uiteindelijke winnaar Oekraïne. In de finale zat ze ingeklemd tussen nummer drie Spanje en Oekraïne.