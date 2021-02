Streep door Eurovisie Songfestival in uitbundige vorm

Er gaat door corona dit jaar een definitieve streep door het Eurovisie Songfestival in een uitbundige vorm. Er komen in mei geen grootschalige feesten en geen grote aantallen bezoekers naar Ahoy in Rotterdam. In het meest gunstige scenario is daar wel plaats voor plukjes gasten die zittend op anderhalve meter afstand de shows volgen. In het slechtste scenario komen zelfs de buitenlandse artiesten niet naar Nederland.

Executive producer Sietse Bakker noemt het ‘vreselijk jammer’ dat het van oudsher uitzinnige festijn enorm moet worden afgeschaald maar zegt ‘heel realistisch’ te willen zijn. ,,En dat realisme dwingt ons in te zien dat we in mei nog niet uit deze crisis zijn.’' Ook Alice Vlaanderen, projectdirecteur in Rotterdam, is zeer teleurgesteld. ,,We hadden het evenement graag anders gezien, maar: c’est la vie.’'

In het gunstigste geval mogen er bij de shows ongeveer 6000 toeschouwers aanwezig zijn (was 65.000), zo’n 500 journalisten (was 1500) en zullen de delegaties die bij de artiesten horen uit maximaal tien man bestaan (was ongeveer 30 man). Voor alle aanwezigen geldt een uitgebreid veiligheidsprotocol. Daarvoor kijkt de organisatie onder andere naar de regels van de Europese voetbalbond UEFA en de Tour de France. Het gaat volgens Bakker om een ‘combinatie van wel honderden maatregelen’: anderhalve meter, mondkapjes, sneltesten en mogelijk ook quarantaines voor buitenlandse artiesten.

Volledig scherm Executive producer Sietse Bakker. © ANP

De 6000 kaartjes kunnen alleen bemachtigd worden door mensen die al een ticket hebben. Bakker: ,,Alle mensen die al een kaartje gekocht hebben, krijgen hun geld binnenkort terug. Zij krijgen dan een code waarmee ze aanspraak kunnen maken op de resterende tickets.’' Bij die 6000 tickets gaat het om zo’n 2000 tickets per show: twee halve finales op respectievelijk 18 en 20 mei en de finale op zaterdag 22 mei.

Duncan Laurence

Nederland kreeg in 2019 - na de winst met ‘Ding-a-dong ’ in 1975- eindelijk weer de kans het songfestival te organiseren: zanger Duncan Laurence won met ‘Arcade’ in Israël. Maar het festival dat mei 2020 in het Rotterdamse Ahoy had moeten worden gehouden, werd vorig jaar door de pandemie in zijn geheel afgelast. Vorig jaar liet de organisatie weten dat de show in mei 2021 hoe dan ook door zou gaan. In de ‘minimale’ optie presenteren Chantal Janzen, Jan Smit, Edsilia Rombley en Nikkie de Jager de show vanuit een leeg Ahoy en schakelen ze met de artiesten in de verschillende landen; wel zijn er intervalacts. Nederland wordt vertegenwoordigd door zanger Jeangu Macrooy.

Volledig scherm Presentatoren Edsilia Rombley, Chantal Janzen en Jan Smit. © EPA

Volledig scherm Ontwerp van het podium in Ahoy. © Avrotros

Volledig scherm Duncan Laurence na de winst in Israël. © EPA