Striptekenaar De Jager kreeg dreigbrief ‘We weten waar je woont’ op verkeerd adres

TEKENEN

,,Tekenen, het is voor mij een levensbehoefte. Hetzelfde als ademhalen. Zodra ik een potlood kon vasthouden, ben ik begonnen met tekenen en ik ben nooit meer gestopt. Op vakantie doe ik het niet, maar ik ga altijd met heel veel zin weer aan de slag. Het is zoals dopamine krijgen van hardlopen. Een soort drug. Het leuke is, net als met bijvoorbeeld gitaarspelen, dat je op een gegeven moment iets nieuws kunt. Jaren terug heb ik nog overwogen om mijn arm te laten verzekeren. Had ik vier, vijf man in dienst die toch afhankelijk waren van mijn arm. We hebben toen geïnformeerd bij verzekeringsmaatschappijen, maar dat was te duur. Niet meer kunnen tekenen is voor mij een grote angst. Ik heb nu glaucoom in mijn ene oog, een aandoening die met ouderdom te maken heeft. Als je dat niet onder controle houdt, word je blind. Ja, daar zit ik wel mee. Niet meer zien betekent niet meer tekenen. Dat zou ik heel erg vinden.”