Stromae komt ook in najaar 2023 naar Ziggo Dome

Het concert in november maakt net als de reeds aangekondigde shows onderdeel uit van de Multitude-tour van de singer-songwriter. De concertreeks heeft dezelfde titel als zijn laatste album waarmee Stromae dit jaar na zes jaar terugkeerde in de spotlights. De tour begint dit najaar in de Verenigde Staten en gaat volgend jaar op 4 maart in het Franse Bordeaux van start in Europa.