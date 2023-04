Stromae zegt ook concerten in Ziggo Dome af vanwege gezondheid

updateStromae komt volgende week niet naar Nederland. De Belgische artiest heeft zijn drie concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam afgezegd, heeft hij dinsdag bekendgemaakt via sociale media. Ook diverse andere optredens in de komende maanden zijn uit zijn agenda gehaald.

Stromae zegt dat hij vanwege zijn ‘huidige gezondheid’ niet kan optreden. De zanger, die eerder last had van een burn-out, moest vorige maand al verschillende concerten afzeggen in Frankrijk.

‘Ik ben tot het besef gekomen dat mijn huidige gezondheidstoestand me momenteel niet toestaat om jullie te zien’, schrijft Stromae in een bericht aan zijn fans. ‘Het spijt me dit nieuws met jullie te delen, het doet me enorm veel verdriet, maar ik moest mijn grenzen aangeven. Omringd door mijn familie moet ik de tijd nemen om beter te worden om weer te kunnen optreden.’ Stromae zegt niet wat hem precies mankeert. Wel zegt hij binnenkort ‘meer positief nieuws’ te willen brengen en dat hij zijn tour snel wil hervatten.

Dat de concerten niet doorgaan is een domper voor Claude, die drie avonden het voorprogramma van de zanger mocht verzorgen. Toch heeft hij begrip voor de keuze van Stromae, dat laat hij weten aan deze site. ,,Je gezondheid is belangrijk. Ik wens hem veel beterschap.’’

De uitverkochte concerten in de Ziggo Dome maakten deel uit van Stromaes Multitude-tournee. Alle shows van april en mei zijn afgelast. Op 22 en 23 november staan concerten van Stromae gepland in Ziggo Dome. Die optredens gaan vooralsnog door. Ticketkopers van de gecancelde concerten krijgen hun geld terug.

