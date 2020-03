Student ‘steelt’ kus van Meghan Markle: ‘Sorry dat ik je vrouw heb geknuffeld, Harry’

De hertogin sprak de meisjes in de zaal toe en vroeg ze na te denken over vrouwen die in het verleden hebben gestreden voor gelijke rechten. Ook vroeg ze de aanwezige jongens vrouwen te waarderen en anderen aan te sporen hetzelfde te doen. ,,Jullie hebben moeders, zussen, vriendinnen en vrouwelijke vrienden: bescherm ze. Zorg ervoor dat ze zich gewaardeerd en veilig voelen. Laten we er samen voor zorgen dat het niet alleen op zondag Internationale Vrouwendag is, maar dat het elke dag zo voelt.”

Ze vroeg vervolgens of er een jongeman in het publiek zat die graag vooraan iets wilde komen zeggen over Vrouwendag. Aker Okoye (16) waagde het erop en kwam naar het podium. Daar gaf hij Meghan een knuffel, maar ook een ongevraagde kus op de wang. Niet helemaal in het thema van Vrouwendag, maar Meghan kon er wel om lachen. ,,Ze is toch écht mooi, he?”, vroeg Aker vervolgens aan het publiek.



Vandaag verontschuldigde hij zich tegenover prins Harry, via een brief waarvan de tekst staat in de Britse krant The Sun. ,,Sorry Harry, dat ik je vrouw heb geknuffeld. Ik denk niet dat zij het erg vond, dus ik hoop dat jij er hetzelfde over denkt.” Aker noemt het wel nog steeds ‘de beste dag van zijn leven tot nu toe’.



Meghan voegde zich vorige week bij Harry tijdens zijn afscheidsronde door het Verenigd Koninkrijk. Het laatste puntje op de agenda van het echtpaar is de viering van Commonwealth Day op maandag. Daarna reizen de twee terug naar hun tweede thuis in Canada. Vanaf 1 april maken Harry en Meghan geen gebruik meer van hun koninklijke titels. Ze worden vanaf dan niet meer aangesproken als zijne en hare koninklijke hoogheid.