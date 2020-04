Studente Julia brengt in bijzondere videoclip ode aan haar buren: ‘Relevanter dan ooit’

Julia schreef het lied al in januari, niet wetende dat heel Nederland nog geen maand later vrijwel stil zou komen te liggen door de coronacrisis. ,,Ik woon in Amsterdam en kijk uit op een arena van raamkozijnen. Ik zag altijd dezelfde buurman en had een soort van verhaal om zijn leven heen verzonnen. En hij waarschijnlijk ook bij mij”, grinnikt de zangeres. ,,Een week of twee geleden dacht ik: het is zonde om het niet uit te brengen. Het is, juist nu, relevanter dan ooit.”



De zangeres trok de stoute schoenen aan en zocht hulp bij haar vrienden: hoe kon ze dit het beste aanpakken? Een van die vrienden had de gouden tip. ,,Hij wist dat ik een handycam had en gaf me de tip om een week lang elke avond wat beelden te schieten vanuit mijn raamkozijn. Dat bleek heel goed te werken.” Het resulteerde in een bijzondere videoclip, die ze met hulp van haar naasten maakte en die gisteren op YouTube werd gelanceerd. ,,Ik hoop dat het van steun kan zijn voor mensen, nu we allemaal een beetje in hetzelfde schuitje zitten.”