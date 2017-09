Studio 100 biedt excuses aan voor penis in Maya de Bij

,,De afbeelding is absoluut zeer ongepast in een kinderserie", stelde Studio 100 volgens de Amerikaanse site Deadline in een verklaring. De studio heeft de zaak onderzocht en heeft geconstateerd dat het gaat om 'een zeer foute grap van een van de 150 tekenaars die aan de serie werkten'.



De reeks telt in totaal 78 afleveringen. Volgens Variety zoekt Studio 100 uit wie van de medewerkers de penis heeft getekend. De afbeelding is vermoedelijk toegevoegd tijdens de nabewerking van de tekening. Een nieuwe versie van de scène moet binnenkort beschikbaar komen; daarna zal de aflevering, in de gekuiste versie, weer te zien zijn.