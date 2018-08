Succes voor John de Mol: VI-heren scoren op Veronica

De laatste reguliere show van Genee, Derksen en Van der Gijp op RTL 7 trok in mei 786.000 kijkers, de zomertalkshow VI Oranje blijft thuis sloot vorige maand op RTL 4 af met 562.000 kijkers. De vrijdaguitzending wordt traditiegetrouw iets minder bekeken dan de maandaguitzending. Daarom zal Talpa-baas John de Mol tevreden zijn over de eerste cijfers voor zijn aanwinsten.



In maart werd na wekenlange speculaties bekend dat het trio de overstap ging maken van RTL naar Talpa. Ook bij Veronica krijgen Genee, Derksen en Van der Gijp alle vrijheid om te zeggen wat ze willen. Aan de formule van de show, in 2011 bekroond met een Gouden Televizier-Ring, is niets veranderd.



Wel is er een toevoeging gedaan. Verslaggever Dennis Schouten van Powned, maakt nu ook items voor Veronica Inside. Zijn eerste bijdrage was gisterenavond te zien. De Tukker sprak daarin met Nathan Rutjes, die stopt als profvoetballer. Ook zal Danny Vera niet elke uitzending meer de vaste huisband zijn. Hij wordt afgewisseld met The Clarks.



Het best bekeken programma vrijdag was, na het NOS Journaal van 20.00 uur (1,4 miljoen kijkers), de quiz Eén tegen 100. Ruim 1,3 miljoen mensen stemden op het programma van Caroline Tensen af. Ook De slimste mens was weer in trek op NPO 2, met 1,1 miljoen kijkers.



Veronica Inside-presentator Wilfred Genee maakte in Laat op éen bekend waarschijnlijk nog een talkshow te gaan, maar dan samen met Hélène Hendriks: