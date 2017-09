Successerie Moordvrouw krijgt zevende seizoen

Akkabi heeft de eerste scripts van het zevende seizoen inmiddels gelezen. ,,De scenario's zijn wel heel erg spannend dit jaar. We beginnen meteen met een interessante verhaallijn, waar ik helaas nog niet te veel over mag vertellen." Achmed noemt het goed dat Moordvrouw een nieuwe stijl krijgt. ,,Dat is belangrijk, omdat we anders te veel herhaling van zetten krijgen." Wat dit voor zijn personage Bram betekent? Akkabi: ,,Dit seizoen doet Bram een paar dingen die niet in goede aarde vallen bij de collega's. Hij werkt zich in de nesten om vervolgens te proberen er weer uit te komen en de band met zijn collega's recht te trekken." De cast van Moordvrouw 7 blijft ongewijzigd, met Wendy van Dijk als Fenna, Thijs Römer als Evert, Fockeline Ouwerkerk als Liselotte en Ali Ben Horsting als Dries.

Broeders

Alma Pepeyus en Hein Schuetz vormen het nieuwe schrijversduo, bekend van De Maatschap. Zij schreven ook mee aan de film Broeders, de film van regisseur Hanro Smitsman die zaterdag in première gaat op het Nederlands Film Festival in Utrecht en waarin Akkabi een hoofdrol speelt.



Hanro Smitsman is komend seizoen vaste regisseur van Moordvrouw, samen met Michiel van Jaarsveld. Niet alleen de schrijvers en regisseurs moeten zorgen voor een frisse wind. Ook wordt er meer in Amsterdam gedraaid om de serie wat stadser te maken. Akkabi: ,,Het is wel de bedoeling dat we wat meer de stad induiken, al is het niet zo gemakkelijk met veel actiescènes. We zullen dus wat meer in Amsterdam te vinden zijn, maar niet alleen maar."



Met Moordvrouw-collega Thijs Römer maakt Achmed Akkabi een nieuwe misdaadserie voor RTL en Videoland, op basis van het boek Mocro Maffia. ,,Het verhaal is fictief en geïnspireerd op het boek. Het is megaspannend. We zitten nu middenin de casting'', zegt Akkabi.