Suge Knight heeft hoop dat Tupac nog leeft

De mede-oprichter van Death Row Records zat in de auto naast Tupac toen de rapper in 1996 in Las Vegas werd beschoten. Hij werd vier keer geraakt en overleed zes dagen later in het ziekenhuis. In een clip van de docu, gemaakt door Ice-T, spreekt Suge over die periode. ,,Toen Pac doodging, als dat echt zo is, weet je".



Ook heeft de producer het over zijn bezoek aan het ziekenhuis een paar dagen na de schietpartij. Tupac was daar vrolijk en maakte grappen. ,,Ik kan er niet bij hoe het met iemand van zo goed ineens zo slecht kan gaan." Op de vraag van Ice-T of hij dan denkt dat Tupac niet is overleden, antwoordt Suge: ,,Laat ik je zeggen, met Pac weet je het nooit."



Het interview vond plaats in de gevangenis, waar Suge Knight zijn rechtszaak afwacht. Hij wordt verdacht van moord en mishandeling. In 2015 reed hij na een bezoek aan de set van film Straight Outta Compton in op twee mannen, volgens de aanklager expres. Eén van de slachtoffers overleefde dat niet.