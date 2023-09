Superfan Sjaak wachtte 18 jaar op nieuwe Stones-album: ‘Opwinding is groot, het is zo lang geleden’

recensie De bewonde­ring voor Bardot, die een hekel had aan feministen, groeit met de aflevering

Ze had, zo liet zij op latere leeftijd weten, een hekel aan feministen. In haar eigen leven had de Franse filmster Brigitte Bardot (88 inmiddels) als vrijgevochten vrouw geen richtlijnen van anderen nodig. Zij volgde haar eigen hart en trok zich van niets en niemand iets aan. Zeker wat haar keuze van minnaars betreft.