Superman-acteur Ned Beatty (83) overleden

De Amerikaanse acteur Ned Beatty, die zijn debuut maakte in Deliverance en later te zien was in onder meer Superman, Nashville en Network, is zondag overleden. Hij werd 83 jaar. Volgens zijn manager, Deborah Miller, stierf Beatty een natuurlijke dood in zijn huis in Los Angeles, omringd door vrienden en geliefden.

In Superman (1978) en Superman II (1980) was Beatty te zien als Otis, de handlanger van Lex Luthor. De acteur kreeg vaak de vraag of hij familie was van Warren Beatty. Dat was niet het geval, maar Ned grapte in interviews graag dat Warren “een buitenechtelijke oom” van hem was.

Beatty had gedurende zijn leven tientallen film- en televisierollen op zijn naam staan. Hij werd genomineerd voor een Oscar voor zijn werk in Network (1976), een Golden Globe voor zijn rol in Hear my Song (1991) en twee Emmy’s voor de series Friendly Fire (1979) en Last Train Home (1990). In 2010 ging de acteur op voor een MTV Award, hij kwam toen in aanmerking voor de prijs voor beste schurk voor zijn stemrol als Lots-O’-Huggin’ Bear in Toy Story 3. Kort daarna ging hij met pensioen.

Priester

Beatty, geboren in 1937 in Louisville, Kentucky, groeide op in Lexington, waar hij lid werd van de Protestantse Disciples of Christ Christian Church. Een tijdlang dacht hij erover priester te worden, maar veranderde van gedachten nadat hij was gecast in een middelbare schoolproductie van ‘Harvey’.

Hij bracht tien zomers door in het Barter Theatre in Abingdon, Virginia, en acht jaar bij de Arena Stage Company in Washington, D.C. Zijn leven veranderde echter definitief toen hij de trein naar New York nam om auditie te doen voor regisseur John Boorman voor de rol van Bobby Trippe in Deliverance. Boorman vertelde hem dat de rol eigenlijk al was vergeven, maar hij veranderde van gedachten nadat Beatty auditie had gedaan.

Beatty, die in 1999 met Sandra Johnson trouwde, had acht kinderen uit drie eerdere huwelijken.