Supermodel Gisele Bündchen en American football-icoon Tom Brady gaan na 13 jaar scheiden

Update Streep door uitreiking NS Publieks­prijs, Baudet vraagt om ophelde­ring

De NS Publieksprijs wordt dit jaar niet uitgereikt. Bij het stemmen is ‘op grote schaal gemanipuleerd’ en daardoor is het ‘onmogelijk geworden een eerlijk verloop van de stemming veilig te stellen’, heeft de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) bekendgemaakt. Thierry Baudet is het niet eens met dat besluit en vraagt om opheldering.

26 oktober